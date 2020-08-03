نجل نتنياهو: المظاهرات ضد والدي "وسيلة تسلية"

ذكر نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن المظاهرات المناهضة لوالده وللحكومة الإسرائيلية هى وسيلة تسلية لرئيس الوزراء .



وقال يائير نتنياهو( 29عاما) لإذاعة إسرائيل أيرويفز: "إنها تسليه.. في الحقيقة وتعطية بعض القوة"، بسحب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال: "إنه يرى الصور التي نراها جميعا لتلك الكائنات الفضائية في التظاهرات. إنها تجعله يضحك"، في إشارة إلى الزي الذي يرتديه الكثير من المتظاهرين.

ويُعرف نتنياهو الابن بصراحته وبتصريحاته المثيرة للجدل.

وأمرت إحدى محاكم إسرائيل أمس الأحد نجل رئيس الوزراء بإزالة تغريدة تحمل التفاصيل الشخصية لزعماء التظاهرات، الذين قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات من جانب أنصار نتنياهو عبر الهاتف فيما بعد.

وجذبت المظاهرات الأسبوعية كل سبت بعد غروب الشمس أعدادا متزايدة من الإسرائيليين الغاضبين من "سوء إدارة" الحكومة للموجة الثانية من إصابات كورونا والأثر الاقتصادي للجائحة.

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وانضم المتظاهرون المستاؤون من الوضع السياسي للمتظاهرين المتذمرين من الوضع الاقتصادي الذين يطالبون باستقالة نتيناهو بينما يواجه محاكمة بالفساد حتى يثبت براءته.

وشهدت إسرائيل، مساء أمس الأول السبت، أكبر مظاهرات منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد.

وتظاهر أكثر من 10 آلاف إسرائيلي بالقدس الغربية، مساء السبت، كما شهدت مفترقات الطرق بعدة مدن بينها تل أبيب وقيساريا بالتزامن تظاهر الآلاف.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن نحو 30 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرات التي نظمت في 300 موقع في أنحاء إسرائيل مساء السبت.

ودعت حركة "الإعلام السوداء" لهذه التظاهرات تحت عنوان واحد وهو دعوة نتنياهو إلى الاستقالة بسبب تهم الفساد.

ونظمت الحركة الإسرائيلية عشرات المظاهرات خلال الأسابيع الماضية في القدس الغربية وتل أبيب وقيساريا.

وكانت تلك المظاهرات هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو الذي يواجه في المحكمة اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.