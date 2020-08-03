انت الان تتابع منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كوفيد-19 إطلاقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منظمة الصحة العالمية أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنه قد لا يكون هناك "حل سحري" لكورونا المستجد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل للفيروس. وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت من جنيف "لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كوفيد-19 إطلاقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.