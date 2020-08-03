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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 79 وفاة و5394 إصابة جديدة بـ" كورونا"" خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت روسيا الإتحادية خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا طفيفا في معدل الوفيات و أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" منذ أشهر.
و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إنه تم تسجيل 79 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 70 وفاة أمس و رصد 5394 إصابة جديدة مقابل 5427 إصابة أمس ليصبح العدد الاجمالي للوفيات 14207 حالات وفاة و الإصابات 856264 إصابة و تماثل 3420 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس ليصل عدد المتعافين إلى 653593 شخصا لتتبقى 188464 حالة نشطة .. مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26,2% بالمائة من المرضى الجدد.
و قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر في سبتمبر المقبل الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد و من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين جرعة لقاح شهريا بحلول عام 2021.
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