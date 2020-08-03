شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي: الحالة الصحية لأمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيـس مجلس الوزراء الكويتي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله.



جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد.

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