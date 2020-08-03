شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس.

ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين قوله: "إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من البلدة، وهم: جعفر رواجبة، وعقبة فايز شولي، وفارس بسام شولي، وباسم حامد شولي، ومحمد أحمد سوالمة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.