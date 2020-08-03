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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تعترض على الإجراء الأثيوبي الأحادي لملء سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أبدت مصر اعتراضها على الاجراء الأثيوبي الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان ان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي اعترض في اجتماع للجنة التفاوض بين مصر والسودان واثيوبيا على الإجراء الأثيوبي مؤكدا ان ذلك يتعارض مع إتفاق (إعلان المبادئ).
ودعا الى سرعة التوصل لإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بالتوافق بين الدول الثلاث على كل النقاط الخلافية.
وقال الوزراء المعنيين في الدول الثلاث اتفقوا على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية في اليومين القادمين في مسارين متوازيين تمهيدا لعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري الخميس المقبل.
وتخوض مصر والسودان واثيوبيا برعاية الإتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقي مفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملءوتشغيل سد النهضة الاثيوبي المثير للخلاف.
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