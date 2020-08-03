اخبار العالم

عمال قشم يواصلون إضرابهم في إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عمال قشم يواصلون إضرابهم في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نظم عمال يعملون في مصفاة قشم الإيرانية لتكرير النفط الثقيل احتجاجا خارج مبنى الشركة بعدما أعلنوا عن إضراب عن العمل بسبب الأجور، حسبما أفادت وكالة أنباء «العمال» الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن العمال أضربوا عن العمل على مدار يومين، ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن هؤلاء العمال الذين يتم تشغيلهم من خلال مقاولين متعاقدين كطرف ثالث، قولهم إنهم لم يتلقوا الأجور بشكل منتظم منذ شهور.

وأوضحت وكالة أنباء العمال نقلا عن مدير لم تكشف عن هويته يعمل بالمصفاة المقامة بجزيرة قشم الإيرانية في الخليج والقريبة من مضيق هرمز، أن النزاع يتعلق بمستويات الأجور. ونفى المدير عدم دفع الأجور للموظفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمال قشم
يواصلون إضرابهم في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا