شكرا لقرائتكم خبر عمال قشم يواصلون إضرابهم في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت الوكالة الإيرانية أن العمال أضربوا عن العمل على مدار يومين، ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن هؤلاء العمال الذين يتم تشغيلهم من خلال مقاولين متعاقدين كطرف ثالث، قولهم إنهم لم يتلقوا الأجور بشكل منتظم منذ شهور.
وأوضحت وكالة أنباء العمال نقلا عن مدير لم تكشف عن هويته يعمل بالمصفاة المقامة بجزيرة قشم الإيرانية في الخليج والقريبة من مضيق هرمز، أن النزاع يتعلق بمستويات الأجور. ونفى المدير عدم دفع الأجور للموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر عمال قشم
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