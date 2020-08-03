شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: قوات الأمن لحماية العراقيين وليست لإهانتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمس أن القيادة بصدد إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية المواطنين وليس إهانتهم.

وقال الكاظمي خلال استقباله الطفل حامد سعيد الذي تعرض للعنف والإهانة من قبل عناصر بقوات حفظ القانون العراقية «أشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، أمر يتوجب المعالجة الحازمة».

وأضاف أن «ماحدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن، وينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره».

وأكد الكاظمي أن «ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب ألا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية»، لافتا إلى أن القوات العراقية سبق أن ضحت وما زالت تضحي وتقاتل من أجل العراق.

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وشدد على أن من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية.

وكان طفل عراقي تعرض في بغداد لاعتداء غير أخلاقي من قبل عناصر بقوات حفظ القانون، وأمر على إثره الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق شخصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين، وفسخت عقودهم وأحالتهم إلى القضاء.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء إبعاد قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف عن منصبه.