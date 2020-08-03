تظاهرة ليبية تطالب بطرد المرتزقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظاهر آلاف الليبيين في العاصمة طرابلس أمس الأول ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، للمطالبة بطرد المرتزقة الأجانب من البلاد، الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورفضا لحالة الانفلات الأمني بسبب تكرار الاشتباكات بين الميليشيات، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي نحو 16 ساعة يوميا خلال أيام الصيف. وأفادت مصادر عسكرية ليبية لقناة سكاي نيوز عربية بأن اشتباكات اندلعت بين الميليشيات الموالية لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، والميليشيات الموالية لقائد المنطقة العسكرية الغربية الموالية لطرابلس، أسامة الجويلي.

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