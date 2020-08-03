تظاهرة ليبية تطالب بطرد المرتزقة

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وأفادت مصادر عسكرية ليبية لقناة سكاي نيوز عربية بأن اشتباكات اندلعت بين الميليشيات الموالية لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، والميليشيات الموالية لقائد المنطقة العسكرية الغربية الموالية لطرابلس، أسامة الجويلي.
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