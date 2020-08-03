التونسيون غاضبون من اتصال إردوغان والغنوشي

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واتصل إردوغان بنظيره التونسي قيس سعيد ليهنئه بحلول عيد الأضحى قبل أن يتصل برئيس البرلمان، وحركة النهضة راشد الغنوشي، لتنشر الرئاسة التركية تفاصيل المكالمتين، مما أعطى انطباعا لدى البعض بأنه يوجد لتونس رئيسان.
ولم تُصدر حركة النهضة ولا رئاسة البرلمان التونسي بيانا للإبلاغ عن المحادثة الهاتفية، وبيان طبيعة الصفة التي خاطب بها إردوغان الغنوشي.
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