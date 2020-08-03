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التونسيون غاضبون من اتصال إردوغان والغنوشي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تسبب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس البرلمان، وحركة النهضة، راشد الغنوشي، لتهنئتهما بعيد الأضحى مخاوف عدد من التيارات التونسية من أن ترسخ تركيا الخلط الذي تمارسه النهضة بين الحركة والدولة، ومن تعميق الانقسامات بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

واتصل إردوغان بنظيره التونسي قيس سعيد ليهنئه بحلول عيد الأضحى قبل أن يتصل برئيس البرلمان، وحركة النهضة راشد الغنوشي، لتنشر الرئاسة التركية تفاصيل المكالمتين، مما أعطى انطباعا لدى البعض بأنه يوجد لتونس رئيسان.

ولم تُصدر حركة النهضة ولا رئاسة البرلمان التونسي بيانا للإبلاغ عن المحادثة الهاتفية، وبيان طبيعة الصفة التي خاطب بها إردوغان الغنوشي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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