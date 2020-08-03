فرنسا ترفض المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ

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رفضت فرنسا المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ بسبب فرض الصين لقانون مثير للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة كما اعلنت الاثنين الخارجية الفرنسية.

باريس: قالت أغنس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "في ضوء التطورات الأخيرة لن تصادق فرنسا على اتفاق تسليم مطلوبين كما هو حاليًا وقد وقع في 4 مايو 2017 بين فرنسا والمنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ".

ينص الاتفاق على إمكان تسليم أي شخص مطلوب لدى أحد الجانبين وموجود على أراضي أحد البلدين. وهو حاليًا قيد الدرس في البرلمان الفرنسي الذي عليه أن يجيز مسبقًا المصادقة من قبل الرئيس، وهو سيناريو بات مستبعدًا.

القانون الذي فرضته بكين على هونغ كونغ يرمي إلى قمع أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتآمر مع القوى الأجنبية ردًا على حركة الاحتجاج ضد السلطة المركزية منذ العام الماضي في هونغ كونغ. ويشكل أكبر تغيير في هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

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ويخشى الناشطون الداعمون للديموقراطية تقويض الحريات والحكم الذاتي. وذكرت الوزارة أن هذا القانون: "ينسف مبدأ ’بلد، نظامان‘ واحترام ’الحكم الذاتي الواسع‘ في هونغ كونغ والحريات الأساسية الناجمة عنه". وأضافت أنه "يؤثر أيضًا مباشرة في رعايانا ومؤسساتنا".

دعت فرنسا أيضًا إلى أن تجري "في أقرب فرصة" انتخابات تشريعية في هونغ كونغ مقررة أصلًا في سبتمبر وتم تأجيلها الجمعة عامًا بسبب كورونا بعد شهر على استبعاد مرشحي الحركة الداعمة للديموقراطية. وقالت المتحدثة: "من الضروري أن تنظم الانتخابات في أقرب فرصة وضمن شروط تؤمن تعبيرًا ديموقراطيًا صادقًا يتماشى مع الحقوق والحريات المضمونة في دستور هونغ كونغ".

من جهتها، دانت ألمانيا تأجيل الاقتراع ورأت في ذلك "مساسًا جديدًا بحقوق سكان هونغ كونغ". ودان البيت الأبيض هذا القرار الأخير في سلسلة طويلة من الوعود التي لم تلتزمها بكين، "التي تعهدت بحكم ذاتي واحترام الحريات في هونغ كونغ".