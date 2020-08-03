رئيس تيك توك: البحث جارٍ عن أفضل مخرج

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قال مؤسس الشركة الأمّ لتطبيق تيك توك إن ثمة جهود تبذل للتوصل إلى أفضل مخرج لأزمة التطبيق في أميركا، فيما تتواصل النباحثات مع مايكروسوفت لفقة شراء الفرع الأميركي من التطبيق.

بكين: أعلن زهانغ ييمينغ، مؤسس "بايت دانس"، الشركة الأمّ لتطبيق تيك توك الذي يهدد الرئيس الأميركي بحظره في الولايات المتحدة، أن فرقه تعمل جاهدةً من أجل التوصل إلى "أفضل مخرج ممكن" للأزمة، وفق ما أفادت صحيفة صينية حكومية.

تأتي تصريحات ييمينغ في وقت تتواصل المحادثات بين المجموعة ومقرها بكين وشركة مايكروسوفت كي تشتري الأخيرة الفرع الأميركي من منصة الفيديوهات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الشبان.

وتيك توك مستخدم كثيرًا من جانب الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا ويعدّ حوالى مليار مستخدم في العالم. يتيح التطبيق نشر ومشاركة وتصفّح مقاطع فيديو قصيرة هي عمومًا موسيقية وهزلية.

أداة تجسس

في ظل التوتر السياسي والتجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين، تتهم واشنطن التطبيق منذ أشهر بأنه أداة تستخدمها الاستخبارات الصينية للتجسس، في حين ينفي تيك توك بشدة تشارك أي بيانات مع بكين.

وأشار ييمينغ في رسالة موجّهة إلى موظفيه نقلتها صحيفة "بكين دايلي" الرسمية إلى أن "تيك توك قد يُرغم على بيع أنشطته الأميركية" و"منتجات تيك توك يمكن أن تُحظّر في الولايات المتحدة".

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تابع: "نواجه ضغوطًا خارجية متزايدة في بعض الأسواق. في الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرق المكلفة إيجاد الاستجابة (لهذه الأزمة) بالتناوب ليلًا ونهارًا ولساعات إضافية، من أجل التوصل إلى أفضل مخرج ممكن".

غير موافقين

أكدت شركة مايكروسوفت الأحد أن مفاوضات جارية لشراء فرع تيك توك في الولايات المتحدة من شركته الأم الصينية "بايت دانس". وأعربت الشركة الأميركية العملاقة للمعلوماتية عن أملها في أن تتوصل المحادثات إلى نتيجة بحلول 15 سبتمبر.

ومنذ أيام، يطلق دونالد ترمب ومستشاروه تهديدات بحق التطبيق. وصرّح الرئيس الأميركي الجمعة أنه يرغب في حظر تيك توك معارضًا حتى إعادة شرائه من جانب مايكروسوفت. إلا أنه ليّن موقفه بعد معارضة كثير من مستخدمي تيك توك، خصوصًا صانعي المحتوى الذين يحققون أرباحًا من نشرهم فيديوهات على التطبيق.

وقال ييمينغ: "نحن غير موافقين على هذا القرار القاضي بفرض بيع تيك توك، لأننا لطالما كنا ملتزمين ضمان سلامة بيانات المستخدمين وكذلك حياد وشفافية المنصة".

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد أن ترمب "سيتخذ تدابير فورية في الأيام المقبلة" ضد تيك توك وتطبيقات أخرى مرتبطة بشركات صينية.