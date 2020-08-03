"الأعلى للإعلام" يناقش مد مهلة التقدم لتوفيق أوضاع المؤسسات الإعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مد مهلة التقدم لتوفيق الأوضاع للمؤسسات الإعلامية، وخاصة مع قرب انتهاء المهلة التى حددها من قبل وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة، حيث حددت اللائحة التنفيذية 6 شهور لتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية لتنتهى مهلة توفيق الأوضاع فى منتصف أغسطس القادم.

وأرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابات للمؤسسات الصحفية و الإعلامية لسرعة توفيق أوضاعها وفقا للقانون .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد عمل على ضبط المشهد الإعلامى و خاصة عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة و ذلك بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، حيث حددت اللائحة التنفيذية 6 شهور لتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية لتنتهى مهلة توفيق الأوضاع فى منتصف أغسطس القادم، كما طالب المجلس الأعلى جميع مقدمى البرامج بسرعة توفيق أوضاعهم بالحصول على عضوية النقابة أو تصاريح مزاولة المهنة.

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و نصت المادة الثالثة من قانون تنظيم الصحافة و الإعلام : "على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".