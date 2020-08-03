شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام: عدم التصويت بكثافة يفتح الباب أمام المال السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - أسعى لتوعية المواطنين بضرورة فرز الاسماء المرشحة

أكد المرشح لمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة محمد عادل إمام عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر ان هناك دعاوى متطرفة تدعو للسلبية ولعدم التصويت بكثافة في الانتخابات القادمة، موضحا أن ذلك يهدف لإضعاف مؤسسات الدولة وبث روح السلبية في نفوس الجماهير، وداعيا لعدم الاستكانة والخضوع لتلك الدعوات خاصة وأن عدم التصويت بكثافة يفتح الباب أمام المال السياسي، والعصبيات ويفرز في النهاية مجلس ضعيف، لا يساعد بقية مؤسسات الدولة ولا يرضي الجماهير بالقدر الكاف، في حين أن مصر تجتاز مرحلة تاريخية ودقيقة في ظل تحديات ومخاطر خارجية، وتراكمات ملفات فساد وروتين عانت مصر منها داخليا لعقود طويلة.

وقال محمد عادل إمام المرشح رقم 67 (رمز المركب الشراعي): أسعى مع زملائي في حزب المؤتمر خاصة المرشح عن الجيزة العميد علاء الشافعي لتوعية الجماهير بضرورة الاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق الدستوري وفرز الأسماء المرشحة وتاريخها ومدى قدرتها على تحمل المسئولية والتصدي للعمل العام.

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وأشار محمد عادل إلى صلاحيات المجلس المتعددة وفقا للتعديلات الدستورية عام 2019 وللقانون المنظم لذلك الصادر عام 2020 فقال ان المجلس يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

كما يحق للمجلس نظر مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بالإضافة إلى ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

وأوضح محمد عادل أن الصلاحيات السابقة مهمة وواسعة، كما تسري على مجلس الشيوخ مواد في الدستور ( 22 مادة) تتيح له التقدم باقتراحات للحكومة حيث نصت المادة 133 أنه: "لكل عضو من الأعضاء إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم.