شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فتاوى لبرهامى مثيرة للجدل.. أبرزها كورونا عقاب إلهى وصور بطوط حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من الفتاوى المثيرة التى يصدرها الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بين حين وآخر، ما بين تحريم لبعض الأمور التى تثير الكثير من الجدل فى الشارع.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز 5 فتاوى أصدرها برهامى وأثارت الكثير من الجدل: تحريم بطاقة الائتمان

أصدر الشيخ ياسر برهامى، فتوى حول حكم الانتفاع ببطاقات الائتمان، حيث أفتى أنها تعتبر ربا بعد انتهاء فترة سماح البنك.

فتوى "برهامى" جاءت ردا على سؤال نصه: "أخى معه بطاقات ائتمان، فهل يجوز أن يشترى لى أشياءً بالتقسيط بدون فوائد، وأنا أعطيه الأقساط وهو يسدد؟"

وجاء رد نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بفتوى منشورة بالموقع الرسمى للدعوة السلفية: "فيشتريها بماله المدفوع مسبقـًا فى البنك "بطاقة الائتمان مسبقة الدفع"، وليست قرضًا مِن البنك؛ لأنه بعد فترة السماح "55 يومًا مثلاً" تُحسب فائدة، والعقد على ذلك غير جائز، ولو تأخر لأى سبب صار مؤكلاً للربا؛ لأنه الذى وافق على هذا العقد، وأنتَ أمرته به".

تحريم التربح عبر بيع الألعاب على الإنترنت

وفى فتوى أخرى قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز التربح على الإنترنت عن طريق بيع الألعاب من خلال الشبكة العنكبوتية معتبرا إياها "قمار".

وقال برهامى: "طالما وُجد احتمال لبيع النقاط ولو عن طريقة مسابقة بجوائز مالية حقيقية، فقد دخلتْ فى الميسر والقمار".

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تحريم تعليق صور بطوط

كما أفتى ياسر برهامى فى فتوى نشرت على موقع "أنا السلفى" بعدم جواز تعليق صور بطوط وميكى فى غرف نوم الأطفال.

كورونا عقاب من الله

وفى فتوى أخرى مثيرة رد ياسر برهامى على سؤال بالموقع الرسمى للدعوة السلفية "صوت السلف" فى بداية انتشار فيروس كورونا بالصين يقول: نسمع الآن مِن كثيرٍ مِن الناس أن ما يحصل فى الصين من انتشار القتلى والضحايا بسبب "فيروس كورونا"؛ إنما هو عقوبة إلهية مِن الله -تعالى- بعد ما فعلته الصين فى مسلمى الإيجور. فهل هذا كلام صحيح؟

ورد ياسر برهامى قائلاً: أنواع الكفر والظلم والبغى التى هم عليها تستوجب أنواعًا مِن العذاب فى الدنيا والآخرة، والأوبئة أصلًا كانت عقوبة مِن الله -تعالى- للأمم السابقة، وقد يصاب بها المسلمون وهى لهم رحمة وتكفير للذنوب والسيئات؛ لحديث عائشة -رضى الله عنها- قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: "أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ"

ركوب المرأة توك توك

أفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن ركوب المرأة التوك توك مع السائق فى مكان بأحد أطراف البلد أو مكان ليس فيه أحد يعد خلوة، حتى لو كانت المسافة أقل من 3 كيلو.

وورد سؤالا لياسر برهامى، عبر موقع صوت السلف جاء فيه: هل يعتبر ركوب المرأة التوك توك خلوة فى مسافة أقل من 3 كيلومتر؟. وأجاب برهامى قائلا: "فالعبرة بالطريق المسلوك؛ فإن كان الطريق عامرًا بالمارة؛ فلا يعتبر ذلك خلوة، وإن كان فى طرف البلد أو فى مكانٍ ليس فيه أحد؛ فهذه خلوة".