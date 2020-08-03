شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: مدونة السلوك المهنى تتعلق بتقاليد المحامى وأعراف المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مدونة السلوك المهنى التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة تم إعدادها فى المؤتمر السنوى الأخير للمحامين الذى عقد بالغردقة، مطالبة بسرعة عرضها على مجلس النقابة ومناقشتها و طرحها على الجمعية العمومية لإقرارها.

وأضافت فاطمة الزهراء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المدونة محاولة لإحياء نصوص تاريخية بالقانون تتعلق بتقاليد المحامى، موضحة أن القانون نص على أن يلتزم المحامى فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

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ولفتت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين الى أن مدونة السلوك المهنى تتضمن الأداء المهنى للمحامى و لبسه و العقوبات التى تفرض على المخالفين للمدونة ، مؤكدة أن المدونة تقضى على التجاوزات غير الأخلاقية.

يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، فى المادة "62" مجلس النقابة العامة تضمن وضع مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.