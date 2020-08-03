مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الاثنين؛ أثناء استحمامه بنهر النيل بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة. تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بنهر النيل أسفل الكوبري بقرية البليدة. Advertisements التحريات الأولية لضباط المباحث تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى أنه أثناء استحمام الشاب "ب.ن." لقي مصرعه غرقا. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري لانتشال الجثة تمهيدا لتسليمها إلى أسرته. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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