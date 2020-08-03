مقتل شخص في مشاجرة بالأعيرة النارية في المعابدة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص حتفه، اليوم الإثنين، في مشاجرة بالأعيرة النارية في قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلة صبرة وعائلة الهواورة بقرية المعابدة دائرة المركز، ووجود حالة وفاة.

وأشارت التحريات الأولية إلى مقتل "عبدالصمد .س.أ" 55 عامًا، وجرت السيطرة على المشاجرة، ونقل الجثة إلى مستشفى أبنوب، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقال أحد شهود العيان من الأهالي لـ"الخليج 365" إن "أحد أفراد عائلة صبرة لقي مصرعه بعد محاولته منع مشاجرة بين عائلتين الطحاوية والهواورة جوار منزله بسبب عقد قران أحد أولاده"