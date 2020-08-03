تعتمد في العاشرة والنصف صباح غدٍ.. وزير التعليم يحدد موعد إتاحة نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.

وأضاف الوزير، في تديونة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النتيجة ستتاح بداية من الساعة الثانية من ظهر الغد.

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