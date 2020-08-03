بالصور.. توزيع لحوم الأضاحي على 2000 أسرة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
وزعت مؤسسة ثواب للتنمية بأسوان، لحوم الأضاحي على 2000 أسرة من الأولي بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف إدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم خلال أيام العيد.
وقال محمد دسوقي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إنه جرى ذبح 11 عجلاً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزيع لحومها علي 2000 أسرة، بواقع كيلوجرام لكل أسرة في مختلف ربوع أسوان، بهدف وصول هذه الأضاحي لمستحقيها.
وأضاف أن مؤسسة ثواب تعاونت مع عدد كبير من المؤسسات التنموية في أسوان لتوزيع لحوم الأضاحي حتى تصل لمستحقيها، منها الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية ومؤسسة معبد، وجمعية أصدقاء مرضى الكبد، ومؤسسة عيد الأم، وجمعيات اليسر والمنار ورحماء والكوبانية والأعقاب وبهاريف والأمل للمعاقين و الفردوس والخلاصاب والوقف والنهضة بالناصرية ومطبخ شباب الخير وفريق معًا ضد كورونا.
وأوضح أن إجمالي عجول الأضاحي التي قامت مؤسسة ثواب بذبحها وتوزيع لحومها علي الأسر بأسوان خلال العامين الماضيين بلغ 36 عجلاً.
وأشار دسوقي إلى أن مؤسسة ثواب قامت أيضًا قبل عيد الأضحى المبارك بكساء 100 طفل من أبناء اسوان، وجرى التعاقد مع إحدى المحلات الشهيرة في اسوان، ليقوم الأطفال باختيار ملابسهم بأنفسهم بحرية تامة.
ومن جانبها، أوضحت زينب عابدين المدير التنفيذي للمؤسسة، أن برنامج المساعدات الموسمية يعد من أهم برامج المؤسسة، إلى جانب برنامج التدريب الذي يهتم بتدريب الشباب على ريادة الأعمال وكيفية عمل مشاريع متناهية الصغر لتمكين الحالات المستحقة وإعانتهم على تحمل الأعباء اليومية.
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