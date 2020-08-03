التعليم العالي تنفي وجود صفحات رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود أي صفحات للتنسيق على من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن مكتب التنسيق ليس له أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت التعليم العالي، أعلنت موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة السبت المقبل 8 أغسطس، وحتى الخميس 20 أغسطس2020، على أن يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق موقع التنسيق: الإلكترونيhttps://tansik.egypt.gov.eg/