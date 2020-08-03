وزير التعليم العالي الجزائري يبحث مع السفير الأمريكي سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي بالجزائر جون ديروشر سُبل تطوير التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في التدريب والبحث والتبادل العلمي بين جامعات البلدين.
والبحث العلمي, ومن بينها برنامج " فول برايت" للتدريب، وأيضا امكانيات تطوير التعاون وتوسيع آفاقه في التكوين والبحث وتشجيع حركة الاساتذة الباحثين والتبادل العلمي بين الجامعات في البلدين من أجل التقارب واكتساب الخبرات والتجارب الميدانية والعملية.
وقال بيان لوزارة التعليم العالي الجزائرية اليوم الاثنين إن محادثات الجانبين شملت عددًا من القضايا خاصة بالتعليم العالي
الامريكي المساعدة في الاستفادة من تجارب الجامعات الأمريكية التي لها باع طويل في ميدان التدريب والتشغيل، كما اتفق الجانبان ايضا على تنويع التعاون ليشمل العديد من التخصصات العلمية والبحثية الأخرى.
وطلب الوزير الجزائري من الجانب
وتطرق اللقاء كذلك إلى الوضع الوبائي الراهن حول فيروس كورونا وكيفية التعامل معه حيث عرض الوزير الجزائري أهم محاور البروتوكول الصحي الذي تم إعداده لمواجهة جائحة كورونا، واختتام السنة الجامعية الحالية وتحضير للعام الدراسي المقبل.
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