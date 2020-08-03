الإمارات تُسجل 164 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا المستجد.
تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 61 ألفا و163 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عمر الحمادي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - أن عدد الفحوص اليومية الجديدة بلغ 27 ألفا و811 فحصا، كشفت عن تسجيل 164 إصابة جديدة،
ألفا و863 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج يبلغ 5949 مريضا.
وأضاف الحمادي أن الوزارة سجلت 248 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 54
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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