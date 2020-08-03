وسط تحديات كورونا.. المكسيك تُعلن موعد بدء الدراسة

قال وزير التعليم المكسيكي إستيبان موكتيزوما باراجان إن 30 مليون طفل سوف يبدأون برنامجهم الدراسي عن بعد في 24 من أغسطس الجاري، إلا أن عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية ستظل هدفا غير مؤكد في ظل جائحة كورونا المستجد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزير التعليم المكسيكي ورؤساء أكبر الشبكات

التليفزيونية في البلاد قدموا بشكل عام خطة لعرض التعليم الدراسي على التليفزيون.

وقال موكتيزوما باراجان إن المخاطر لا تزال مرتفعة جدًا، إذ يخشى المسئولون من إمكانية أن يصبح الأطفال حاملين لفيروس كورونا ومن ثم ينقلون العدوى لأقاربهم في المنازل.

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ولن يتمكن الطلاب من العودة إلى

الفصول الدراسية حتى تتحول الإشارة الضوئية التي تشير إلى تقييم الحكومة المكسيكية لخطورة الجائحة إلى اللون الأخضر.

وفي مجتمعات السكان الأصليين النائية سيتم إذاعة الدروس عبر الإذاعة الحكومية، وسيتم توزيع نحو 140 مليون كتاب دراسي مجانا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.