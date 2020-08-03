لبنان يُسجل 177 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، تسجيل 177 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 5062 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي(مطار بيروت).
وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم – إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 65 حالة.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التيأجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6009 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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