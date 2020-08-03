لعدم التزامها بإجراءات العزل.. قبرص تُحقق مع أمريكية أصابت 14 شخصًا بكورونا

قالت وزيرة العدل القبرصية إميلي يوليتيس، اليوم الإثنين، "إنه يتم التحقيق مع سيدة قادمة من الولايات المتحدة أصابت 14 شخصاً بفيروس كورونا المستجد لعدم التزامها بإجراءات العزل الذاتي".
وأوضحت يوليتيس - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنه تم وضع السيدة الأمريكية قيد العزل الذاتي، ويتم مراقبتها، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق والاستماع لشهادات الشهود، إلى جانب تتبع المخالطين للسيدةالأمريكية لمعرفة ما إذا كان يمكن إثبات التهم عليها".
وأشارت يوليتيس إلى أنها تنتظر تقريرا من وزارة الصحة القبرصية بشأن تتبع مخالطي السيدة الأمريكية للنظر في إمكانية إثبات التهم الموجهة إليها.
وأكدت أن الغرامة التي تطبق على من يخالف قرار العزل الذاتي، الذي تفرضه الدولة تٌقدر بـ300 يورو أو الخضوع لعقوبة السجنلمدة عام ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف يورو، لافتة إلى أن 6 حالات من بين 26 إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها أمس كانوا مخالطين للسيدة الأمريكية.
ومن جهتها، ذكرت وزارة الصحة أن السيدة خالفت قواعد الحجر الصحي المفروضة عليها وقامت بزيارة مناطق مختلفة كما نظمت حفلة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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