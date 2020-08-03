الحكومة الألمانية تنتقد بشدة الاحتجاجات في العاصمة ضد قيود كورونا

انتقدت الحكومة الألمانية بشدة، اليوم الإثنين، الاحتجاجات التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة برلين، ضد القيود التي تهدف للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد في البلاد، متهمة المحتجين بالاستغلال غير المقبول لحقهم في التظاهر.



وقالت أولريك ديمر، المتحدثة باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن المتظاهرين الذين لم يرتدوا أقنعة الوجه "استغلوا حقهم في التظاهر"، لكن لم يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي و"ليس لهم مبرر بأي حال من الأحوال"، وفقا لما أوردته صحيفة

"الجارديان" البريطانية.

أضافت "أنه في حين أن حرية التظاهر أمر مهم، فإن الصور التي رأيناها في عطلة نهاية الأسبوع هذه غير مقبولة"، مؤكدة أن الحكومة "لا تدين الانتهاكات الجسيمة لقواعد النظافة وتدابير الحماية الأساسية فحسب"، بل أنها رصدت أيضا محاولات لمنع الصحفيين من القيام بعملهم واعتداءات على الشرطة.

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وشارك حوالي 20 ألف شخص في مظاهرة "يوم الحرية" يوم السبت، ومعظمهم

لم يغطوا الأنف والفم ولم يحترموا مسافة التباعد الاجتماعي المطلوبة في ألمانيا والبالغة 1.5 متر، كما هتفت الحشود "نحن الموجة الثانية" ووصفوا الجائحة بأنها "أكبر نظرية مؤامرة"، بحسب "الجارديان".

وقالت الشرطة: إن 45 ضابطا أصيبوا في احتجاجات "يوم الحرية" ومظاهرات أخرى، وهو ما يأتي في الوقت الذي تشهد فيه ألمانيا ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.