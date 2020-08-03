الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد البريطاني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك وبشفائه.
وأشاد الأمير تشارلز، خلال الاتصال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس، بقيادة المملكة العربية السعودية مجموعة دول العشرين، ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة فيروس كورونا.
بدوره، شكر خادم الحرمين الشريفين، ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر طيبة.
وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت، في 23 يوليو الماضي، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة.
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