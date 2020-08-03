بسبب الأمطار الغزيرة.. موجة طقس سيئ تضرب النمسا واقتراب حدوث فيضانات

تعرضت النمسا لموجة من الطقس السيئ، بسبب الهطول الغزير للأمطار الصيفية مما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر الدانوب واقتراب حدوث فيضانات.
حذر المعهد المركزي للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين في بيان، من أن الأمطارالغزيرة لن تتوقف على مدار الساعة حيث يتوقع هطول أمطار قياسية تصل إلى 10 لترات لكل متر مربع، لافتا إلى أن أكثر الولايات المتأثرة بسوء الأحوال الجوية هي تيرول وفورارلبرغ وسالزبورغ والتى شهدت عشرات من الانهيارات الطينية واقتلاع الأشجار بسبب رياح الأعاصير مما وضع إدارات الإطفاء في حالة استنفار مستمرة.
وذكر البيان، أن العواصف الرعدية ستنشط حتى غدا الثلاثاء وتغطى الدولة بأكملها خاصة العاصمة فيينا وولاية النمسا السفلى.
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