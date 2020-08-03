تركيا: الاتفاق النفطي بين الولايات المتحدة وقوات بقيادة كردية في سوريا “غير مقبول”

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اعتبرت وزارة الخارجية التركية الاثنين أن اتفاقا نفطيا بين قوات سورية بقيادة كردية وشركة أميركية في شمال شرق سوريا “غير مقبول”.

وتعارض أنقرة بشدة وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأساسي في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي أبرمت الاتفاق مع الشركة الأميركية، وذلك بسبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ وقت طويل.

وقالت الوزارة: “تردد في الصحف أن قوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها تنظيم حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الإرهابي وقعت عقدا مع شركة دلتا كريسنت إنرجي ومقرها الولايات المتحدة” ولم تورد الوزارة التقرير أو التقارير التي تشير إليها.

وقالت الوزارة في بيان إن الصفقة “دليل واضح” على الأجندة الانفصالية “لتنظيم حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الإرهابي بالاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري”. وأضافت “هذا القرار، الذي لا يمكن تبريره بأي دافع مشروع، غير مقبول”.

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وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى اتفاق على حقول النفط بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة أميركية أثناء جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام إن مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أبلغه بتوقيع اتفاق مع شركة أميركية “لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا”.

وقال بومبيو إن الإدارة الأميركية أيدت الاتفاق. وأضاف “الاتفاق استغرق وقتا أطول … مما كنا نأمل والآن دخلنا مرحلة التنفيذ”.