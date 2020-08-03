كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة 13 بانفجار خزان مصنع للمواد الغذائية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسلنا في إيران، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين بانفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقالت دائرة الطورائ في مدينة جناران قرب مدينة مشهد، إن انفجارا وقع في أحد خزانات مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقال رئيس مديرية الصناعية في محافظة جناران بخشعلي بياتي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية، ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان.