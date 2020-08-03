كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نصيحة هامة من الصحة العالمية للأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأمهات على مواصلة الإرضاع الطبيعي، حتى وإن كنّ مصابات بـ"كوفيد- 19".

وقال في مؤتمر صحفي إن "منظمة الصحة العالمية توصي بتشجيع الأمهات المشتبه بإصابتن أو المصابات بفيروس كورونا، ببدء الرضاعة الطبيعية أو الاستمرار فيها أسوة بسائر الأمهات الأخريات".

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وأضاف أنه "مع احتفال العالم بأسبوع التوعية بالرضاعة الطبيعية، فإن الفوائد العديدة للرضاعة الطبيعية للرضع والأطفال تفوق بشكل كبير المخاطر المحتملة لعدوى Covid-19".

وكان المدير العام لمنظمة الحة العالمية، أكد أن "فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا".