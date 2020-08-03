كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بكين ترد على تصريحات "بومييو" بشأن الشركات الإلكترونية الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت بكين اليوم الاثنين عن معارضتها الشديدة لأي تصرفات أمريكية ضد الشركات الإلكترونية الصينية.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين خلال إفادة يومية إن الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية.

وجاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قريبا خطوات بحق شركات البرمجيات الصينية التي يعتبر البيت الأبيض أنها تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.