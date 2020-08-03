كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصابة بكورونا.. فرنسا تحتجز سفينة سياحية بالمحيط الهادئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات جزيرة بولينيزيا الفرنسية، أن حوالي 340 راكبا وأفراد طاقم سفينة سياحية محاصرون في تاهيتي، بعدما ثبتت إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا.

وقالت السلطات إن جميع من كانوا على متن سفينة "بول غوغين" البحرية يخضعون للاختبار، وسيبقون في مقصوراتهم بانتظار النتائج، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن راكبا على متن "بول غوغين" أفاد بإجراء اختبار ذاتي إيجابي الأسبوع الماضي، كما أكد اختبار ثان أجراه الأطباء أمس الأحد إصابته بالفيروس.

وقالت السلطات إن الشخص الذي كان مسافرا مع الراكب المصاب، كانت نتيجة مسحته سلبية وقد تم نقلهما من القارب.

وكان الأرخبيل جنوب المحيط الهادئ بدأ بإعادة استقبال السياح الشهر الماضي، طالبا أن يتم اختبار جميع الزوار قبل وصولهم واختبار أنفسهم بعد أربعة أيام من دخول الإقليم.