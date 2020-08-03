كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في محافظة الديوانية العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المحلية في محافظة الديوانية، وسط العراق، اليوم الاثنين، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسبب "تسممها".

وذكر بيان للسلطات المحلية "تم تشكيل فريق مشترك من مديرية بيئة القادسية ومديرية الزراعة بعد ورود أخبار بوجود حالة صيد جائر بواسطة السموم في المصب العام"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف "لاحظت اللجنة خلال التوجه للمنطقة المذكورة، وجود أسماك نافقة وبأعداد كبيرة على عمود المصب العام وبوابات التغذية لهور الدلمج".

وخلال العامين الماضيين، سجلت محافظات البصرة وبابل وكربلاء والنجف والديوانية نفوق عشرات آلاف الأطنان من الأسماك بسبب "تسممها".