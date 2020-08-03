كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يعلن موقفه من مفاوضات أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في السودان استئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، اليوم الاثنين، برعاية الاتحاد الإفريقي وبرئاسة جنوب إفريقيا وبمشاركة وزراء الري من إثيوبيا ومصر والسودان.

وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في خطابه الافتتاحي أمام الاجتماع أن الوفد السوداني المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات خصوصًا بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق، حسب شبكة "روسيا اليوم".

وشدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث قد أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل وتحديدا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم.

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وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث يؤمن سلامة سد الروصيرص وتبادل سلس للمعلومات في هذا المجال وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.

ورحب السودان بالتقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء، معتبرًا أن مقترحات الحلول التي قدمها التقرير يمكن أن تمثل أساسًا لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.

وطالب ياسر عباس بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات جولة حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة أسبوعين مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات، بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة متضمنا اتفاقا حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الإفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات والعودة للمفاوضات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 على المستوى الوزاري.