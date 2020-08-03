كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حرائق قرب مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكافح رجال الإطفاء الإسبان وأفراد الطوارئ العسكريون، اليوم الاثنين، للسيطرة على حرائق غابات في منطقة مدريد اندلعت ليل الأحد وسط موجة حر شديد، وأدت لإخلاء عدة منازل.

وقال كارلوس نوبيليو مدير خدمات الطوارئ في مدريد، إن رجال الإطفاء فرضوا نطاقا حول الحريق، وسيقومون الآن بنشر طائرات لإلقاء المياه على النيران.

Advertisements

وأوضح في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ليس هناك خطر يتهدد أيا من السكان في الوقت الحالي، سنكون مستعدين بشكل جيد إذا غيرت النيران اتجاهها".

ولم تتمكن متحدثة باسم خدمات الطوارئ من تحديد السبب وراء اندلاع الحرائق، التي تأتي في وقت تجتاح فيه موجة حر شديد جنوب أوروبا تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا.

وقالت خدمات الطوارئ في مدريد إنه جرى نشر 16 طاقما وثلاث طائرات للسيطرة على الحريق حول منطقة روبليدو دي تشابيلا قليلة السكان التي تبعد 40 كيلومترا شمال غربي العاصمة الإسبانية.