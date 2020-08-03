العدد 3257 – 23 يوليوز في زمن الجائحة.. البنوك الإسلامية في المغرب تنتظر إنقاذاً حكوميا- تقرير الإصابات تجاوزت 18 مليونا.. ومدير منظمة الصحة: لا حل “سحري” لمواجهة كورونا وقد لا يكون هناك أي حل إطلاقا

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