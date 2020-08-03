الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات 1,090 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 8 وفيات و1,090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، فيما أكد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تدرس فرض الإغلاق على المناطق التي تشهد ارتفاعا في معدل الإصابة بالفيروس، علما بأن جلسة المجلس الوزاري لمكافحة كورونا انتهت في وقت سابق اليوم، دون اتخاذ أي قرارات.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادة عن وزارة الصحة، مساء اليوم، فإن الإصابات النشطة انخفض إلى 26,005، بعد تعافي 47,551 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 74,102.

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وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 331، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض طفي، إذ بلغ عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي صباح اليوم، 98 حالة.

ويرقد في المشافي 771 مريضًا بكورونا، بينهم 139 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 25,234 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:51 من مساء اليوم، بلغ 13,670؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 711 إصابة، بعد إجراء 10,028 فحصا.