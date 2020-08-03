شرطة دبي تشارك أصحاب الهمم فرحة عيد الأضحى

الإثنين 3 أغسطس 2020

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومجلس أصحاب الهمم فعالية «فرحتكم هي فرحتنا»، عبر الاتصال المرئي، بالتعاون مع جمعية أهالي ذوي الإعاقة، وبمشاركة أبناء العاملين بشرطة دبي من أصحاب الهمم، وأعضاء الجمعية وذويهم، وذلك ضمن احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.



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وأوضحت فاطمة بوحجير رئيسة قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن هذه المبادرة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «إسعاد المجتمع»، وضمن الخطة البرامجية السنوية لإدارة العلاقات المجتمعية، لتنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى إسعاد مختلف شرائح المجتمع ومشاركتهم في المناسبات الوطنية والدينية.

وبدورها، أعربت فاطمة السجواني عضو مجلس في إدارة الجمعية عن شكرها لشرطة دبي، للمساهمة في إقامة هذا البرنامج، الذي أدخل الفرحة والسرور في قلوب أصحاب الهمم وذويهم، والتي تضمنت فقرات ومسابقات وجوائز أسعدت المشاركين.