شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : يكشف سبب زيادة إصابات كورونا ويدعو لفتح المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة يرجع لزيادة عدد الاختبارات التي تجريها الجهات الصحية، داعيًا إلى ضرورة إعادة فتح المدارس في البلاد.

جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات كتبها ترامب على حسابه الرسمي في تويتر، محذراً من الإعلام الزائف الذي وصفه بأنه بمثابة "عدو الأمة".

وقال: " إنه باستثناء نيويورك وبعض المواقع الأخرى، قمنا بعمل أفضل بكثير من معظم البلدان الأخرى في التعامل مع الفيروس، وتواجه الكثير من هذه البلدان الآن موجة ثانية كبيرة، فيما تعمل الأخبار الزائفة لساعات إضافية لتظهرني والولايات المتحدة بصورة سيئة قدر الإمكان".

يشار إلى أنه يدور جدل كبير في الولايات المتحدة حول العام الدراسي المقبل، حيث يدعو ترامب إلى فتح المدارس لتمكين الطلبة من العودة إلى مقاعد الدراسة، وتؤيده في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن حكّام بعض الولايات ونقابات تعليمية وحتى أولياء الأمور يتخوفون من إرسال الأطفال إلى المدارس، حيث اتخذت كثير من المقاطعات التعليمية قرارت باستئناف الدراسة عن بُعد.