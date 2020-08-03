شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 ساعات من استقالة ناصف.. شربل وزيرا للخارجية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

عين لبنان السفير شربل وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين، بعد 6 ساعات على تقديم وزير الخارجية والمغتربين السابق الدكتور ناصيف حتي استقالته من الحكومة. وصدر في الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم المرسوم الرقم 6749 بقبول استقالة الوزير حتي، والمرسوم الرقم 6750 بتعيين السفير وهبه، وذلك بعد اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في قصر بعبدا تم خلاله الاتفاق على تعيين السفير وهبه.

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