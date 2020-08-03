خلية الأزمة في بابل تقرر تطبيق الحظر الصحي 'الكامل' بالمحافظة

أصدرت خلية الأزمة في بابل، الاثنين، عدداً من القرارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من بينها تطبيق الحظر الصحي "الكامل" في مدن المحافظة كافة.
وأضافت أنها قررت أيضاً "تنظيم حملات توعية وتثقف للمواطنين من قبل دائرة صحة بابل والجهات الساندة والمنظمات والتحذير من خطورة الموقف الصحي خلال الشهرين المقبلين، وحل مشكلة نقص الملاكات الطبية والصحية المتواجدة في الردهات الوبائية، إضافة إلى استثمار كافة الموارد الموجودة في المحافظة، والتواصل مع طبابة الحشد الشعبي والعتبات المقدسة لدعم جهود المحافظة في التصدي لجائحة كورونا".
ووفقاً للبيان، فإن من بين مقررات اجتماعها "تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل في جميع أرجاء المحافظة، وتوفير الأوكسجين بشكل مستمر في الردهات الوبائية، وتشكيل فرق جوالة من كوادر قطاعات دائرة صحة بابل ومنتسبي الحشد الشعبي لمتابعة المصابين بفيروس كورونا المحجورين منزلياً، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الكوادر الصحية والأمنية".
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