فرق الإطفاء تكافح حرائق قرب مدريد

وقال كارلوس نوبيليو مدير خدمات الطوارئ في مدريد، إن رجال الإطفاء فرضوا نطاقا حول الحريق، وسيقومون الآن بنشر طائرات لإلقاء المياه على النيران.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ليس هناك خطر يتهدد أيا من السكان في الوقت الحالي، سنكون مستعدين بشكل جيد إذا غيرت النيران اتجاهها".



ولم تتمكن متحدثة باسم خدمات الطوارئ من تحديد السبب وراء اندلاع الحرائق، التي تأتي في وقت تجتاح فيه موجة حر شديد جنوب أوروبا تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا.

وقالت خدمات الطوارئ في مدريد إنه جرى نشر 16 طاقما وثلاث طائرات للسيطرة على الحريق حول منطقة روبليدو دي تشابيلا قليلة السكان التي تبعد 40 كيلومترا شمال غربي العاصمة الإسبانية.

