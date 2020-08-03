الزراعة تتعهد بسداد مستحقات الفلاحين قبل إقرار الخطة الشتوية

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إن "مستحقات المزارعين والفلاحين فيما يخص بذور الرتب العليا التي تستلمها شركات البذور التابعة إلى وزارة الزراعة تم تبويبها، وننتظر وزارة المالية لإطلاق المبالغ المخصصة لها حتى يتم صرفها"، مشددا على "إيصال المستحقات للمزارعين قبل بداية الموسم المقبل".وأضاف أن "وزارة الزراعة على تواصل مستمر مع المالية وهناك حراك ومتابعة متواصلة من قبل وزير الزراعة الخفاجي لهذا الأمر وفي حالة وصول المبالغ سيتم صرفها للمزارعين والفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا"، لافتا إلى أن "90% من مستحقات الفلاحين هي بذمة وزارة التجارة".

ودعا النايف، إلى "صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل موسم الاستزراع القادم لما فيه من تشجيع للفلاحين والمزارعين على مواصلة زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً"، مبينا أن "هناك حراكا في وزارة التجارة لإعطاء هذه الوجبات تباعا".



كما طالب وزارة المالية بـ"استثناء مستحقات الفلاحين والمزارعين من إجراءات التقشف المالية كونهم الأداة الرئيسية لتحقيق مرتكزات الأمن الغذائي للمواطن العراقي".