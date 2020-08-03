- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عن رفعها دعوى قضائية بحق "جهات" في بغداد قالت إنها ترمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة، فيما حذّرت من "كوارث" قد يسببها التجاوز على حوض النهر الفيضاني.
وأضاف البيان أنه "تم تزويدهم كافة الدعاوى القانونية إضافة إلى مساندة ودعم القوات الأمنية وقوات الجيش العراقي لحماية منتسبي الوزارة أثناء إزالة التجاوزات بعد تعرضهم للإصابة والاعتداء بإطلاق عيارات نارية وعبوات ناسفة، كما أعلن الوزير عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة بمحافظة بغداد لما تسببه من تلوث جائر لمياه النهر وانتشار الأمراض والأوبئة وإعاقة أعمال الوزارة بتطهير وكري الأنهر".
وتابع أنه "هكذا عمل يعتبر تجاوزا بيئيا على حوض النهر وللحفاظ على نوعية المياه والحد من التلوث"، مبينا أن "حملة الوزارة مستمرة وستشمل الجميع بدون استثناء سواء القطاع العام أو الخاص لفرض القانون وإعادة هيبة الدولة كما أن التجاوز على حوض النهر الفيضاني والمحرمات يؤدي إلى حصول كوارث في موسم الفيضان فضلاً عن الاستحواذ على أراضي هي ملك الدولة (ملك عام) لا يمكن استخدامها وتوظيفها لمصالح شخصية ويعتبر ذلك استحواذاً على المال العام".
وأدناه وثيقة أرفقتها الوزارة مع بيانها، بشأن الإجراءات القضائية المتبعة:
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد المائية تقاضي 'جهات' ترمي المياه الثقيلة بنهر دجلة وتحذر من 'كوارث' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.