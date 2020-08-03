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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
و أعرب بن زايد ورئيس إندونيسيا - خلال الاتصال - عن تمنياتهما أن يعيد الله عز و جل هذه المناسبة على دولة الإمارات و جمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم و الإزدهار وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن و الخير و البركات و أن يعم العالم أجمع الاستقرار و السلام.
ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي.. تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " " بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والرخاء.
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