شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الشافعي: الصناعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتي في مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد علاء الشافعي مرشح حزب المؤتمر بمقعد فردي الجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ أن برنامجه الانتخابي يستهدف العديد من الملفات الهامة التى يتطلع للعمل عليها مع أبناء محافظ الجيزة ويأتي على رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله من أهمية قصوى لأبناء المحافظة كما تعد عصب الاقتصاد في بلدنا.

وأوضح الشافعي المرشح رقم 26 رمز السيف، أن الدول المتقدمة والنامية على السواء تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهي القوة الكامنة التي تولد قيمة مضافة، موضحا أن الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة في مصر يحتاج لرؤية جديدة للنهوض بها وحل كافة التحديات التى تواجهها، وفقا لمتطلبات السوق، وبما يعمل على تعزيز القيمة المضافة لهذه المشروعات.

واكد مرشح حزب المؤتمر على أنه حال فوزه سيكون لديه عدد من الملفات الهامة التي سيتناولها في إطار مهامه النيابية، وفى مقدمتها ملف الشباب حيث سيتم تخصيص برامج محددة لتأهيل الشباب ومنحهم الفرصة لاقتحام سوق العمل في كافة المجالات، بجانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الشباب هم جسر كبير بين الدولة وشعبها في ظل تحديات كبيرة ليس فقط تعليمية واجتماعية واقتصادية بل تحديات محاولات تزييف الوعي وأخذ الشعب في اتجاه آخر غير الذي نحن فيه، ومن ثم سيتم التركيز على برامج التأهيل بالإضافة الى ضرورة توفير فرص العمل والتشغيل للاستفادة من هذه الثروة البشرية.

ويدخل العميد علاء الشافعي الانتخابات عن حزب المؤتمر مع محمد عادل إمام بمقعد فردي الجيزة، وبدأ القنائي بالفعل الحملة الانتخابية باتخاذ عدة مقار في مختلف مناطق الجيزة الحيوية، وخاض الثنائي جولة بمنطقة الطوابق بفيصل للتعرف على متطلبات المواطنين عن قرب.