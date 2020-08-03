شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة المرشح محمد عادل إمام تنشر أول فيديو يصل لمليون مشاهدة عن مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عادل إمام مرشح حزب المؤتمر لمجلس الشيوخ بمقعد فردي الجيزة، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتعريف بمجلس الشيوخ على عدة حلقات، وذلك لنشر الوعي بين المواطنين قبل انتخابات المجلس المحدد لها أغسطس الجاري ويشارك فيها برقم 67 (رمز المركب الشراعي) برفقة العميد علاء الشافعي عن حزب المؤتمر بمقعد فردي الجيزة.

ووصل عدد مشاهدات فيديو الجزء الثاني للتعريف بمجلس الشيوخ إلى مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط على طرحه بصفحته على فيس بوك، بعدما وصل المقطع الأول إلى حوالي 500 ألف مشاهدة في 4 أيام.

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وأكد محمد عادل إمام أن مجلس الشيوخ يكتسب أهمية خاصة، كونه الغرفة التشريعية الثانية داخل الدولة، ويعد إضافة قوية للحياة السياسية، والبرلمانية مرة أخرى، فهو يعد مفرخة حقيقية للشخصيات الوطنية ذو الخبرات العلمية المؤهلة بشكل كبير للمناصب القيادية بالدولة، لكونه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ شروط من بينها، أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

وأضاف إمام بأنه سيتناول حال فوزه في الانتخابات ودخوله مجلس الشيوخ عدد من القضايا والملفات في مقدمتها دعم مؤسسات الدولة الوطنية باعتبار ذلك واجب وشرف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا الى ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكل طوائف المجتمع، والعمل على دعم الدولة المصرية بكافة الطرق والوسائل للتغلب على تلك التحديات والعبور بالبلاد لبر الأمان.