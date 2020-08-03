شامة الزاز لاتزال في المستشفى العسكري.. لم تخضع بعد للعملية الجراحية- التفاصيل

لا تزال أيقونة الطقطوقة الجبلية، شامة الزاز، في المستشفى العسكري في مدينة الرباط، تخضع للعلاج، بسبب مضاعفات مرض القلب، الذي تعانيه.
وكشف الفنان عبدو الوزاني لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شامة الزاز، إذ أكد أنها لاتزال في المستشفى العسكري، تحت رعاية الأطباء.
وعن العملية الجراحية، التي كان مبرمجا خضوع الزاز لها، أكد الوزاني أنها لم تجرها بعد، وذلك لأنها متخوفة منها، الأمر الذي دفع الأطباء إلي بذل جهدهم لتميكنها من التعافي دون الخضوع للعملية.
ونقلت شامة الزاز في العاشر من يوليوز الماضي إلى المستشفى العسكري، بعد تدخل وزارة الثقافة للتكفل بوضعها الصحي، الذي تدهور، وزادها معاناة كون وضعها الاجتماعي هشا.
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